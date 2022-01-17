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Улучшения экономики в 2022 г. ожидают более 75% глав крупнейших компаний

08:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 75% руководителей крупнейших компаний мира ожидают улучшения мировой экономики в 2022 году. Это самый оптимистичный прогноз за последние 10 лет, говорится в результатах опроса, проведенного консалтинговой компанией PwC.

"Опрошенные руководители дают наиболее оптимистичный прогноз за последние 10 лет в отношении перспектив укрепления экономики в предстоящем году. Более трех четвертей руководителей крупнейших компаний мира (77%) прогнозируют улучшение состояния мировой экономики, в то время как только 15% ожидают ухудшения условий", - отметили в компании.

Наиболее высоким уровень оптимизма оказался в Индии - здесь глобального роста экономики в 2022 году ожидают 94% опрошенных глав компаний. Также высокие ожидания положительной динамики зафиксированы в Италии (89% респондентов), Франции (85%), Японии (83%) и Великобритании (82%). "В то время как продолжающаяся пандемия и появление новых штаммов отбрасывают тень на весь год, высокий уровень оптимизма руководителей, который мы обнаружили, говорит о силе и устойчивости мировой экономики и способности руководителей справляться с неопределенностью. Мы привыкаем к новой "нормальности", но все еще наблюдаем недостаток в доверии между странами, наличие большого количества вызовов, но радует, что мировые бизнес-лидеры позитивно смотрят на 2022 год", - отметил президент международной сети фирм PwC Боб Мориц, слова которого приводит пресс- служба компании.

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