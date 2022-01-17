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НОВОСТИ

Ряд сотрудников посольства США в Москве высылают из России

11:20 17.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Группу сотрудников американского посольства в Москве высылают из России, в том числе шеф-повара дипмиссии Мишель Михаленко. Она написала на своей странице в Фейсбуке, что им аннулировали визы. Ранее в МИДе России сказали, что работники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны будут покинуть страну к концу января. При этом в дипломатическом ведомстве обвинили США в том, что именно действия Вашингтона вызвали такой ответ Москвы. Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, американские власти потребовали, чтобы к концу января покинули три десятка сотрудников российского посольства.  Эхо Москвы

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