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В Москве выявили 7 529 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 529 против 6 480 днем ранее, до 2 096 233. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 октября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 70 днем ранее, до 37 944 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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