Назарбаев и Токаев ведут "ожесточенные переговоры" по перераспределению активов Казахстана - The Guardian

18:40 Источник: Lenta.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian, которая ссылается на собственные источники.

«Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил один из собеседников издания. В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью.

По данным одного из источников издания, Назарбаев находится в Китае, однако его бывший советник Ермухамет Ертысбаев это опроверг. Он заявил, что бывший президент остается в Казахстане и ведет переговоры, но становится ясно, что эра первого президента закончилась. Lenta.Ru