Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
14:32 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание Турцией геноцида армян в Османской империи не является предварительным условием для нормализации отношений Еревана и Анкары. Об этом во вторник на брифинге заявил вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.
"Вопрос признания геноцида армян [Турцией] никогда не являлся предварительным условием для нормализации отношений с Турцией, и в этом смысле ничего не изменилось", - отметил он.
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