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Около 60% заражений ковидом в РФ приходится на дельта- штамм, на "омикрон" и другие - 40%

16:12 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% заражений коронавирусом в России приходится на дельта-штамм, на "омикрон" и другие штаммы - 40%. Доминирование штамма "омикрон" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт- Петербурге, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% - на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты. Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах. Это, в первую очередь, Москва, Московская область и Санкт-Петербург", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом.

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