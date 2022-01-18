Россияне купили в Турции за 2021 год на 75% больше недвижимости, чем в 2020-м
17:32 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане России в 2021 году приобрели почти на 75% больше недвижимости в Турции по сравнению с 2020 годом. Такие данные приводит во вторник Турецкий статистический институт (TUIK).
Согласно подготовленному ведомством отчету за период с 2015 по 2021 год, в 2020-м россияне приобрели 3 078 объектов недвижимости, а в ушедшем - 5 379. Таким образом, рост показателя составил 74,75%.
Данные TUIK также говорят о том, что в прошлом году иностранные граждане значительно активнее приобретали квартиры и дома в Турции. Если в 2020 году иностранцы купили 41 298 объектов, то в прошлом - 59 282. Это означает, что спрос на недвижимость среди иностранцев в 2021 году увеличился на 43,54%.
Эксперты полагают, что увеличение спроса на покупку недвижимости в Турции в 2021 году было связано с резким обвалом турецкой лиры, когда в ноябре курс национальной валюты рухнул на треть по сравнению с началом года.
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