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НОВОСТИ

Шведских детей запугали роликами о российском вторжении - СМИ

19:20 18.01.2022 Источник: Газета.Ru

Шведских детей напугали TikTok-видео, в которых рассказывается о гипотетическом нападении российской армии. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

В шведском сегменте соцсети приобрели популярность ролики с говорящими названиями «Россия будет бомбить Швецию» или «Идет война, запасайтесь едой и теплой одеждой». В них создается образ агрессивного восточного соседа, который может напасть в любой момент.

Социальный работник Марие Ангселль рассказала журналистам, что дети уже начали обращаться с жалобами на страх перед войной к психологам.  Газета.Ru

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