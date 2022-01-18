Шведских детей запугали роликами о российском вторжении - СМИ

19:20 Источник: Газета.Ru

Шведских детей напугали TikTok-видео, в которых рассказывается о гипотетическом нападении российской армии. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

В шведском сегменте соцсети приобрели популярность ролики с говорящими названиями «Россия будет бомбить Швецию» или «Идет война, запасайтесь едой и теплой одеждой». В них создается образ агрессивного восточного соседа, который может напасть в любой момент.

Социальный работник Марие Ангселль рассказала журналистам, что дети уже начали обращаться с жалобами на страх перед войной к психологам. Газета.Ru