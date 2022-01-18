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Кремль считает чрезвычайно опасными поставки Западом вооружения на Украину

18:40 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки странами НАТО вооружений на Украину, в том числе возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), не способствуют снижению напряженности. Такое мнение высказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности", - сказал представитель Кремля.

"Это все [идет] в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", - отметил Песков, комментируя слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о планируемых поставках Украине легкого противотанкового вооружения. Отвечая на вопрос о призывах американских сенаторов поставить на Украину "Стингеры", Песков заметил, что "циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом".

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