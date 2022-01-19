Россия в очередной раз сократила вложения в госбумаги США

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций сократилась с $554 млн до $101 млн, доля краткосрочных снизилась с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

В тройке крупнейших держателей госбумаг США остались Япония ($1,34 трлн), Китай ($1,08 трлн) и Великобритания ($621,6 млрд). Коммерсантъ