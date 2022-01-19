Ситуация на Украине является приоритетной во внешней политике Великобритании - СМИ
10:20 19.01.2022 Источник: Газета.Ru
Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, в связи с чем правительство Соединенного Королевства следит за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском МИД.
«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИДа. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения (ситуации на Украине)», — заявил собеседник издания.
В публикации отмечается, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.
Ранее стало известно, что специалистов министерства иностранных дел Великобритании предупредили на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в самые короткие сроки «к кризисному режиму» из-за возможной эскалации кризиса вокруг Украины. Газета.Ru
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