Ситуация на Украине является приоритетной во внешней политике Великобритании - СМИ

10:20 Источник: Газета.Ru

Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, в связи с чем правительство Соединенного Королевства следит за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском МИД.

«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИДа. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения (ситуации на Украине)», — заявил собеседник издания.

В публикации отмечается, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.

Ранее стало известно, что специалистов министерства иностранных дел Великобритании предупредили на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в самые короткие сроки «к кризисному режиму» из-за возможной эскалации кризиса вокруг Украины. Газета.Ru