"Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе - премьер
13:05 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" предупредил власти Молдавии о возможном отключении газа за неуплату его поставок в январе в соответствии с контрактом. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на прошедшем в среду брифинге в правительстве.
"Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе", - сказала премьер. По ее словам, в связи с этим правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.
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