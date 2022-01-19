"Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе - премьер

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" предупредил власти Молдавии о возможном отключении газа за неуплату его поставок в январе в соответствии с контрактом. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на прошедшем в среду брифинге в правительстве.

"Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе", - сказала премьер. По ее словам, в связи с этим правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.