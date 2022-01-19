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У Путина сохраняются теплые отношения и с Назарбаевым, и с Токаевым - Песков

13:05 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теплыми отношения российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с действующим президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

"Вы знаете, что у президента [РФ Владимир Путина] очень теплые отношения и с действующим президентом [Казахстана], и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", - сказал Песков.

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