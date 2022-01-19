У Путина сохраняются теплые отношения и с Назарбаевым, и с Токаевым - Песков
13:05 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теплыми отношения российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и с действующим президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Вы знаете, что у президента [РФ Владимир Путина] очень теплые отношения и с действующим президентом [Казахстана], и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", - сказал Песков.
НОВОСТИ
- 13:32 19.01.2022
- Неизвестные "заминировали" образовательные учреждения большинства регионов России
- 13:20 19.01.2022
- Экс-командир и майор в/ч под Мурманском пойдут под суд по делу о крушении бомбардировщика
- 13:05 19.01.2022
- "Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе - премьер
- 12:32 19.01.2022
- Токаев сменил министра обороны и командующего Нацгвардией
- 12:30 19.01.2022
- В Подмосковье проходят Крещенские купания
- 12:20 19.01.2022
- Отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде отменен по личным причинам
- 12:05 19.01.2022
- В Москве выявили 8 795 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 19.01.2022
- Заявления Псаки по посольству РФ в Киеве отражают вовлеченность США в провокацию - МИД РФ
- 11:32 19.01.2022
- В Дагестане перекрыт канал изготовления поддельных купюр, изъято 12 млн фальшивых рублей
- 11:20 19.01.2022
- В РФ выявили 33 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать