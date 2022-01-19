Экс-командир и майор в/ч под Мурманском пойдут под суд по делу о крушении бомбардировщика

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие командир и майор воинской части в Мурманской области предстанут перед судом по обвинению в халатности и нарушении правил полетов по уголовному делу о крушении бомбардировщика Ту-22МЗ в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

"Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северному флоту завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего командира войсковой части 36097 полковника Владимира Алесенко, а также руководителя полетов группы руководства полетами этой же части майора Владимира Степанова, - сообщает ГВСУ. - После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу".

Алесенко обвиняется в халатности, а Степанов - в нарушении правил полетов. По данным следствия, в соответствии с планом боевой подготовки 22 января 2019 года экипаж бомбардировщика Ту-22М3 вылетел для выполнения тренировочного полета. Через час Алесенко прибыл в зал группы руководства полетами контрольно-диспетчерского пункта, он был ответственным за организацию полетов и безопасность их выполнения. Начался сильный снегопад и существенно сократилась видимость. Несмотря на то, что командир экипажа не был допущен к полетам в таких сложных метеоусловиях, Алесенко не принял решения о прекращении полета и направлении самолета на запасной аэродром. Степанов в свою очередь экипаж самолета об изменении метеорологической обстановки в районе аэродрома не уведомил.

В результате при заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолета и несвоевременно обнаружил начало взлетно-посадочной полосы. Не получив команду об уходе на второй круг, самолет продолжил снижение и приземлился со скоростью более чем в 2 раза превышающую нормативы его прочности, из-за чего загорелся и разрушился. Три члена экипажа погибли, один выжил. По оценкам экспертов, остаточная стоимость уничтоженного самолета превышает 97 млн рублей.