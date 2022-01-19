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Если Турция сможет сподвигнуть Киев выполнять "Минск-2", РФ поприветствует это - Песков

14:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению минских договоренностей. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции Тайипа Эрдогана провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать", - сказал он.

"Место же проведения каких-то контактов - это вторично. Главное - повлиять все-таки на Украину", - подчеркнул Песков.

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