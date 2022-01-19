Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Печерский районный суд Киева назначил в среду экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или внести за него залог в 35,8 млн долларов.