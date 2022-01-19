Сбер, Ассоциация текстильных предприятий Узбекистана и Strategy Partners займутся совместными инвестиционными проектами
16:58 19.01.2022
Сбербанк, ассоциация «Узтекстильпром» и компания Strategy Partners подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, выполнение которого позволит повысить конкурентоспособность текстильных отраслей России и Узбекистана. Участники соглашения планируют определить механизмы финансирования, проработать структуру инвестиционных проектов и взаимодействовать при создании совместных производств и схем поставок сырья, а также готовой продукции. Стороны определят приоритетные направления сотрудничества, согласуют совместные инвестиционные проекты и сформируют другие механизмы финансирования текстильной промышленности двух стран.
«Сотрудничество в области поставок сырья и готовой продукции, интеграции предприятий и разработки совместных проектов, развития цифровой трансформации, а также внедрение принципов устойчивого развития поможет вывести текстильную промышленность наших стран на качественно новый уровень, – заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Продвижение цифровых решений и финансовых инструментов в цепочке производств даст новый импульс экономическому сотрудничеству российских и узбекских компаний».
Председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров считает, что соглашение, предполагающее использование самых передовых финансовых инструментов Сбера – существенный шаг для расширения кооперационных связей между текстильными отраслями Узбекистана и России. «Синергия успешного опыта российских партнёров в цифровой трансформации с достижениями узбекских производителей в сфере транспарантного и экологически ответственного производства позволит резко повысить привлекательность всего ассортимента текстильной и швейно-трикотажной продукции на потребительских рынках», – полагает Хайдаров.
«Мы рады возможности масштабировать успешно накопленный опыт по оказанию консультационной поддержки в повышении конкурентоспособности и развитии компаний и отраслей, разработке стратегий, развитии цифровой трансформации и реализации ESG-инициатив на предприятия текстильной промышленности обеих стран», – констатировала управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова.
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