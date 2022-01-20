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НОВОСТИ

В США локдаунов из-за "омикрона" не будет - Байден

07:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены возвращаться к практике введения локдаунов и закрытия школ из-за распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

«В итоге по COVID-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты», — отметил глава государства, напомнив, что власти выделили 130 млрд долларов на принятие мер по борьбе с распространением нового коронавируса в школах, что позволит их оставить открытыми.

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