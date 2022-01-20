Три встречи представителей РФ и США ничего не дали - Байден

07:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что три российско-американские встречи по вопросам безопасности ни к чему не привели.

«Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали», — сказал он, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме.