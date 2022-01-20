В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки
14:12 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 850, до 10 938 261. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 478, до 9 950 333. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 684 против 698 днем ранее, до 324 060. Таким образом, уже пять дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,96%, следует из данных штаба.
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