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Ситуация вокруг Украины требует внимания и действий международного сообщества - Блинкен

19:10 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины является "кризисом с глобальными последствиями", который требует внимания и действий международного сообщества. Такое мнение высказал в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в Европе весьма сосредоточены на том, что происходит на Украине. Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. И это требует внимания и действий международного сообщества уже сегодня", - отметил шеф американской дипломатии.

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