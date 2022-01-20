Ситуация вокруг Украины требует внимания и действий международного сообщества - Блинкен

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины является "кризисом с глобальными последствиями", который требует внимания и действий международного сообщества. Такое мнение высказал в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине.



"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в Европе весьма сосредоточены на том, что происходит на Украине. Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. И это требует внимания и действий международного сообщества уже сегодня", - отметил шеф американской дипломатии.



