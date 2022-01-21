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Антонов назвал «мыльным пузырем» обвинения США в дезинформации по Украине

09:00 21.01.2022 Источник: Газета.Ru

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Вашингтона о якобы ведущейся в РФ кампании по дезинформации касательно ситуации вокруг Украины являются голословными. Комментарий дипломата опубликован на странице посольства в Facebook.

«Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — сказал он.

По мнению Антонова, США таким образом пытаются заранее подготовить почву для того, чтобы свести на нет двухсторонние дискуссии о гарантиях безопасности в Европе, которые состоятся Женеве в пятницу, 21 января.  Газета.Ru

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