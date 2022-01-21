Блинкен утверждает, что РФ отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений
09:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что американская сторона заинтересована во взаимодействии с Россией, в том числе по проблемам, касающимся климата, пандемии и технологий, но Москва якобы отвергала инициативы по установлению более позитивных отношений. Данную версию руководитель внешнеполитического ведомства США озвучил в интервью журналистам германского телеканала Цэ-дэ-эф, его текст распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.
"Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. Поскольку Россия, которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу с нами в попытках решить проблемы, влияющие на всех наших граждан, будь то борьба с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий <...>. Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям, - сказал Блинкен. - И в течение многих лет НАТО обращалась к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения". "К сожалению, мы постоянно получали отказ", - утверждал он.
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