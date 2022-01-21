Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на предложения Москвы - Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и США договорились, что Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Украины, попытались обусловить все остальное необходимостью