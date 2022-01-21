0
0
144
НОВОСТИ

Попытки Молдавии обвинить РФ в энергетической кризисе абсурдны - Додон

22:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает абсурдными попытки властей республики свалить вину за энергетический кризис на Россию. Об этом он написал в пятницу в своем телеграм-канале, отметив, что руководство страны "не сумев договориться с российскими партнерами" и прислушаться к предложениям оппозиции, "расписались в своей полной беспомощности".

"В этих условиях молдавская власть возвращается к проверенными годами оправданиям. Когда из-за своего непрофессионализма и недальновидности правое правительство попадает в собственную ловушку и остается беспомощным перед серьезными вызовами, оно начинает срочно сваливать вину на геополитику - сразу "виноваты русские", которые "хотят поставить на колени независимое молдавское государство". Абсурдность этой аргументации очевидна и продиктована западной антироссийской повесткой и истерикой. Народ в это уже не поверит", - подчеркнул Додон. По его мнению, предстоящее увеличение более чем на 40% тарифа на газ еще сильнее раскрутит маховик неплатежей и долгов и практически уничтожит еще оставшуюся перерабатывающую промышленность страны.

"Уже понятно, что с российскими партнерами нынешняя власть ввиду своей некомпетентности не договорится, тем более что "западные партнеры по развитию", которые преследуют свои интересы, в этой ситуации просто не дадут им сесть за стол переговоров. В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счет государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предлагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис", - отметил Додон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 21.01.2022
Украина в ближайшее время получит дополнительную военную помощь от США - Псаки
0
162
21:40 21.01.2022
Семью сирийских беженцев, запечатленных на фотографии, потрясшей мир, приняли в Италии
0
226
21:30 21.01.2022
Новый подвид омикрон-штамма коронавируса выявили в Великобритании
0
236
20:40 21.01.2022
Влияние РФ в мире увеличили внешнеполитические провалы США - экс-глава ЦРУ
0
282
20:30 21.01.2022
Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
0
257
19:20 21.01.2022
Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку
0
342
19:10 21.01.2022
Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
0
360
19:00 21.01.2022
По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ
0
361
18:55 21.01.2022
В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
0
362
17:40 21.01.2022
Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс
0
368

Возврат к списку