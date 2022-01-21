Попытки Молдавии обвинить РФ в энергетической кризисе абсурдны - Додон

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает абсурдными попытки властей республики свалить вину за энергетический кризис на Россию. Об этом он написал в пятницу в своем телеграм-канале, отметив, что руководство страны "не сумев договориться с российскими партнерами" и прислушаться к предложениям оппозиции, "расписались в своей полной беспомощности".



"В этих условиях молдавская власть возвращается к проверенными годами оправданиям. Когда из-за своего непрофессионализма и недальновидности правое правительство попадает в собственную ловушку и остается беспомощным перед серьезными вызовами, оно начинает срочно сваливать вину на геополитику - сразу "виноваты русские", которые "хотят поставить на колени независимое молдавское государство". Абсурдность этой аргументации очевидна и продиктована западной антироссийской повесткой и истерикой. Народ в это уже не поверит", - подчеркнул Додон. По его мнению, предстоящее увеличение более чем на 40% тарифа на газ еще сильнее раскрутит маховик неплатежей и долгов и практически уничтожит еще оставшуюся перерабатывающую промышленность страны.



"Уже понятно, что с российскими партнерами нынешняя власть ввиду своей некомпетентности не договорится, тем более что "западные партнеры по развитию", которые преследуют свои интересы, в этой ситуации просто не дадут им сесть за стол переговоров. В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счет государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предлагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис", - отметил Додон.



