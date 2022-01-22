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НОВОСТИ

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу покинуть страну - CNN

09:00 22.01.2022 Источник: Lenta.ru

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины. Об этом сообщает CNN.

По словам близкого к украинскому правительству источника телеканала, эвакуация может начаться уже на следующей неделе. В свою очередь, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что власти США готовят мероприятия в случае ухудшения ситуации с безопасностью граждан, но пока что ему нечего рассказать по этому вопросу.  Lenta.Ru

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