Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу покинуть страну - CNN

09:00 Источник: Lenta.ru

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины. Об этом сообщает CNN.

По словам близкого к украинскому правительству источника телеканала, эвакуация может начаться уже на следующей неделе. В свою очередь, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что власти США готовят мероприятия в случае ухудшения ситуации с безопасностью граждан, но пока что ему нечего рассказать по этому вопросу. Lenta.Ru