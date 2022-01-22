0
0
76
НОВОСТИ

МВД России предложило передать ему полномочия на проведение проверок патронов

19:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", - сказал собеседник агентства. При этом в МВД подчеркнули, что главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в указанный закон определена Росгвардия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 22.01.2022
Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы, считают в РПЦ
0
0
18:30 22.01.2022
У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
0
130
18:00 22.01.2022
Двух школьников арестовали в Красноярске по делу о минировании объектов - источник
0
178
17:30 22.01.2022
Публикация США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве являлась провокацией - МИД
0
249
17:00 22.01.2022
Отказ в визе космонавту Чубу угрожает его безопасности на МКС во время планируемого полета - Роскосмос
0
283
16:00 22.01.2022
Штамм "омикрон" обнаружен во всех регионах Поволжья
0
297
15:00 22.01.2022
Россия мешала Молдавии стать независимой от СССР - Санду
0
430
14:00 22.01.2022
Крым не вернется в состав Украины - глава ВМС ФРГ
0
487
13:50 22.01.2022
Андрей Воробьев: Чтобы обеспечить жителям медпомощь в период «омикрона», в Подмосковье усилили первичное звено
0
380
13:00 22.01.2022
Американское издание рассказало о самолетах, шпионящих за Россией
0
514

Возврат к списку