МВД России предложило передать ему полномочия на проведение проверок патронов
19:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России предлагает законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
"МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ "Об оружии" в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему", - сказал собеседник агентства. При этом в МВД подчеркнули, что главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в указанный закон определена Росгвардия.
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