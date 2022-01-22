Женщина утонула в крещенской купели в Ленобласти
20:00 22.01.2022
В Ленинградской области 40-летняя женщина утонула в проруби на глазах у мужа и детей во время крещенского купания. Несчастный случай произошел на реке Оредеж в необорудованной купели.
Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На ней видно, как женщина прыгает в купель и исчезает под водой. Стоящий рядом мужчина начинает кричать, что она «ушла», зовет на помощь. Один из очевидцев ныряет за ней, но безрезультатно.
По одной из версий, произошло синкопальное утопление (гибель от спазма сосудов), по другой — женщину унесло подводным течением. znak.com
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