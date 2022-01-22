0
0
232
НОВОСТИ

Женщина утонула в крещенской купели в Ленобласти

20:00 22.01.2022

В Ленинградской области 40-летняя женщина утонула в проруби на глазах у мужа и детей во время крещенского купания. Несчастный случай произошел на реке Оредеж в необорудованной купели.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На ней видно, как женщина прыгает в купель и исчезает под водой. Стоящий рядом мужчина начинает кричать, что она «ушла», зовет на помощь. Один из очевидцев ныряет за ней, но безрезультатно.

По одной из версий, произошло синкопальное утопление (гибель от спазма сосудов), по другой — женщину унесло подводным течением.  znak.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 22.01.2022
Госдеп принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине - Fox News
0
0
20:30 22.01.2022
Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины
0
89
19:30 22.01.2022
Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы, считают в РПЦ
0
172
19:00 22.01.2022
МВД России предложило передать ему полномочия на проведение проверок патронов
0
218
18:30 22.01.2022
У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
0
270
18:00 22.01.2022
Двух школьников арестовали в Красноярске по делу о минировании объектов - источник
0
275
17:30 22.01.2022
Публикация США о политике РФ на Украине перед встречей в Женеве являлась провокацией - МИД
0
347
17:00 22.01.2022
Отказ в визе космонавту Чубу угрожает его безопасности на МКС во время планируемого полета - Роскосмос
0
382
16:00 22.01.2022
Штамм "омикрон" обнаружен во всех регионах Поволжья
0
359
15:00 22.01.2022
Россия мешала Молдавии стать независимой от СССР - Санду
0
497

Возврат к списку