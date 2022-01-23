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В Брюсселе десятки тысяч людей вышли на манифестацию против ковидных ограничений

14:45 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская манифестация за свободу против санитарных ограничений, связанных с пандемией ковида, началась в воскресенье в Брюсселе, передает корр. ТАСС. У Северного вокзала бельгийской столицы собрались несколько десятков тысяч человек, согласно оценкам охраняющих порядок сотрудников полиции.

Люди держат в руках плакаты с лозунгами: "Демократия - это свобода", "Нет QR-кодам!", "Нет коронавирусу общества!"

Акция организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В толпе участников акции много людей с флагами Фландрии (черный лев на желтом фоне), которые активно используют на акциях протеста сторонники праворадикальных фламандских партий.

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