Сбер открыл продажи своей первой умной медиаколонки SberBox Time
15:34 24.01.2022
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Умная медиаколонка SberBox Time уже в продаже.
Фото пресс-службы Сбера
SberBox Time – это умная колонка, которая позволяет слушать музыку и радио, общаться с виртуальными ассистентами «Салют», управлять умным домом, записываться на медицинские или косметические услуги при помощи консьерж-сервиса, заказывать еду и продукты посредством интеграции с Delivery Club, «Самокатом» и «СберМаркет».
SberBox Time можно трансформировать в полноценную ТВ-приставку – достаточно подключить колонку к телевизору через HDMI-кабель и после этого пользователи могут смотреть телеканалы, онлайн-видео в интернете, фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Геймерам будет полезна возможность играть в PC-игры от известных студий на большом экране и без покупки дорогих консолей с помощью сервиса облачного гейминга SberPlay.
SberBox Time может работать и как классическая bluetooth-колонка, обеспечивая пользователям качественный звук. Два широкополосных динамика и пассивный излучатель, позволяют получить правильный баланс низких, средних и высоких частот. Гаджет может быть подключен и к более мощной аудиосистеме.
Обладатели SberBox Time смогут общаться с виртуальными ассистентами «Салют», причем в специальном режиме, активируемом по фразе «Салют, давай поболтаем» пожно будет развернуто побеседовать с искусственным интеллектом.
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