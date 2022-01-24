Сбер открыл продажи своей первой умной медиаколонки SberBox Time

15:34

Умная медиаколонка SberBox Time уже в продаже.

Фото пресс-службы Сбера



Умная медиаколонка SberBox Time, анонсированная в декабре прошлого года, появилась в продаже в официальном интернет-магазине SberDevices, в сети магазинов «Связной», а также на маркетплейсе «СберМегаМаркет», магазинах SberShop и sbershop.ru. Гаджет стоит 7990 руб., в качестве бонуса покупателям предоставляется полгода подписки «СберПрайм», месяц Okko «Оптимум», «Смотрёшки» Silver и цифрового фитнеса WellBell по 1 руб., а также месяц безлимитного доступа к SberPlay.

SberBox Time – это умная колонка, которая позволяет слушать музыку и радио, общаться с виртуальными ассистентами «Салют», управлять умным домом, записываться на медицинские или косметические услуги при помощи консьерж-сервиса, заказывать еду и продукты посредством интеграции с Delivery Club, «Самокатом» и «СберМаркет».

SberBox Time можно трансформировать в полноценную ТВ-приставку – достаточно подключить колонку к телевизору через HDMI-кабель и после этого пользователи могут смотреть телеканалы, онлайн-видео в интернете, фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Геймерам будет полезна возможность играть в PC-игры от известных студий на большом экране и без покупки дорогих консолей с помощью сервиса облачного гейминга SberPlay.

SberBox Time может работать и как классическая bluetooth-колонка, обеспечивая пользователям качественный звук. Два широкополосных динамика и пассивный излучатель, позволяют получить правильный баланс низких, средних и высоких частот. Гаджет может быть подключен и к более мощной аудиосистеме.

Обладатели SberBox Time смогут общаться с виртуальными ассистентами «Салют», причем в специальном режиме, активируемом по фразе «Салют, давай поболтаем» пожно будет развернуто побеседовать с искусственным интеллектом.