Сбер признан лучшим банком по платежным сервисам для финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе

18:07

Одно из влиятельнейших в международном банковском сообществе изданий - журнал Global Finance - подвел итоги ежегодной премии The World’s Best Treasury & Cash Management Banks 2022. Лучшим банком по платежным сервисам для финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе (Best Bank for Payments & Collection) назван Сбер, который ранее уже получал эту награду в 2021 году.

Global Finance отмечает, что Сбер - крупнейший в мире поставщик клиринговых сервисов и ликвидности в рублях для финансовых институтов. В прошлом году платежные сервисы Сбера и система Sber FinLine обеспечили проведение свыше 350 млн рублевых транзакций на сумму 5,7 трлн руб. для более чем 500 банков-клиентов в 45 странах мира. Кроме того жюри отметило линейку продуктов Cash Management для финансовых институтов, позволяющую клиентам проводить расчеты с глобальными платежными системами Visa, MasterCard, AmEx и включающую комплексное предложение инкассаторских сервисов для банков в России.

Еще одним инструментом, повлиявшим на высокие позиции Сбера стала электронная торговая платформа SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets). Это специализированная торговая система с онлайн-доступом к инструментам валютного и денежного рынков, разработанная для корпоративных и институциональных клиентов Сбера. SberCIB Terminal в режиме реального времени предоставляет бизнесу доступ к широкой продуктовой линейке: поддерживает конверсионные операции с основными мировыми валютами и валютами развивающихся рынков, сделки в режимах расчёта «сегодня», «завтра» и «послезавтра», своп-сделки, поставочные и расчётные форварды, размещение депозитов и неснижаемых остатков. Благодаря системе пользователи получают доступ к новостным лентам, графикам, онлайн-оповещениям, торговым лимитам, а также могут настроить интеграцию с учетными системами своих компаний, обеспечив экспорт и импорт данных по стандартным протоколам.