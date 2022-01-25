Блинкен полагает, что руководство РФ опасается "безвозвратно потерять" Украину
09:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что сложившаяся ситуация вокруг Украины может быть вызвана тем, что российское руководство опасается ее "безвозвратно потерять". Соответствующее мнение он выразил в понедельник, выступая на семинаре, трансляция которого велась на сайте Госдепартамента.
"Что касается вашего вопроса о том, что сейчас происходит, почему это происходит сейчас. <...> Это может быть потому, что по мере того, как Украина продолжала идти по пути реформ, продолжала пытаться укрепить свою собственную демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно", - утверждал Блинкен.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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