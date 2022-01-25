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НОВОСТИ

В России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум

12:08 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 67 809, до 11 241 109, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,61%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 404, до 10 071 740. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 681, до 327 448. Днем ранее было зарегистрировано 655 летальных исходов. Таким образом, уже десять дней подряд в стране фиксируют менее 700 смертей из-за коронавируса в сутки.

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