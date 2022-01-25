В России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки, это очередной максимум
12:08 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 67 809, до 11 241 109, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,61%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 404, до 10 071 740. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 681, до 327 448. Днем ранее было зарегистрировано 655 летальных исходов. Таким образом, уже десять дней подряд в стране фиксируют менее 700 смертей из-за коронавируса в сутки.
НОВОСТИ
- 13:05 25.01.2022
- СМИ Буркина-Фасо опубликовали письмо Каборе об уходе с поста президента страны
- 13:00 25.01.2022
- Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину
- 12:34 25.01.2022
- Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал сразу три российских вуза
- 12:32 25.01.2022
- Деятельность ВСУ в Донбассе скрывается, блокирована работа миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР
- 12:20 25.01.2022
- В Москве выявили 18 935 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:18 25.01.2022
- С 24 января подмосковные поликлиники работают без выходных
- 12:00 25.01.2022
- Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
- 11:32 25.01.2022
- В Бурятии не будут выпускать из приютов крупных собак
- 11:20 25.01.2022
- В Японии предложили ввести санкции против РФ в случае конфликта с Украиной - Kyodo
- 11:05 25.01.2022
- Подмосковные Мытищи навестило стадо голодных кабанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать