В Москве выявили 18 935 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 935 против 19 509 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник. В относительном выражении прирост составил 0,86%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 212 980 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 75 против 71 днем ранее, до 38 514 (1,74% всех заразившихся).