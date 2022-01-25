В Москве выявили 18 935 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 935 против 19 509 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник. В относительном выражении прирост составил 0,86%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 212 980 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 75 против 71 днем ранее, до 38 514 (1,74% всех заразившихся).
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