Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал сразу три российских вуза

12:34

Первыми российскими вузами, прошедшими аккредитацию Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) стали Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Университет ИТМО и Уральский федеральный университет. Экспертная комиссия альянса положительно оценила их программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования в области анализа данных.

«Профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере ИИ – это определенный знак качества для вуза, свидетельство того, что его образовательные программы соответствуют не только профессиональным стандартам в сфере ИИ, но и реальным бизнес-потребностям работодателей, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Такая аккредитация – это эффективный инструмент независимой оценки вузовских программ и их маркетинга. Уверен, что количество вузов, прошедших аккредитацию, будет расширяться и это положительно скажется и на рынке образования, и на рынке труда дата-сайентистов, и в конечном счете на скорости развития ИИ в России».

По словам руководителя дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрея Белевцева, аккредитация программ позволит повысить уровень дисциплин по ИИ, а затем получить высококвалифицированных специалистов, которые смогут создавать и внедрять технологии на базе ИИ в компаниях Альянса и других технологических компаниях России.

Как отмечает ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, подготовка классных специалистов в области искусственного интеллекта является стратегической задачей для обеспечения технологического развития России. «Независимая профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере искусственного интеллекта подтверждает высокое качество наших образовательных программ, безусловно, для нас это важный сигнал того, что бизнес дает высокую оценку нашей работе и опирается на нашу экспертизу. Высшая школа экономики готова транслировать свой опыт в другие российские вузы и создавать на своей площадке среду для профессионального общения преподавателей, это очень важное направление нашей деятельности».

Напомним, Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании, в числе которых Сбер, «Газпром нефть», «Яндекс», VK Group, МТС и РФПИ. Право проводить профессионально-общественную аккредитацию программ высшего и дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере ИИ организация получила в 2021 году. Аккредитацию проводят на основе разработанной экспертами базовой модели профессий и компетенций и пройти эту процедуру может принять участие любой вуз России. Цель проводимой Альянсом профессионально-общественной аккредитации – повышение качества подготовки кадров в области ИИ, повышение их конкурентоспособности на российском и международном рынках труда и усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и бизнес-сообществом.