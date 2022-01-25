Сбер, РФПИ и фонд Mubadala поддержат сеть дата-центров IXcellerate инвестициями
13:57 25.01.2022
Ведущий российский оператор коммерческих дата-центров, компания IXcellerate, смог привлечь инвестиции примерно в 190 млн долл. Это средства акционеров и новых инвесторов, в числе которых «СберИнвест», суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company (Mubadala), и суверенный фонд РФ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Мы живем в эпоху больших данных, которые хранятся где-то далеко в облачных хранилищах, - говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов. - Нам кажутся эти данные совсем невесомыми, хотя на самом деле дата-центры с серверами — это огромные пространства — почти города. Я видел их в реальной жизни — это поражает воображение. То, что делает IXcellerate для бизнеса — очень важно. Возведение таких городов-хранилищ помогает компаниям работать без перебоев, хранить всю необходимую информацию и не думать самим, где размещать сервера со всеми данными».
Напомним, IXcellerate работает в РФ уже более 10 лет, оказывая на базе собственной сети дата-центров услуги по размещению оборудования, а также обеспечивая российским предприятиям и глобальным корпорациям непрерывность и доступность сервисов. «Наша цель - предоставлять текущим и будущим клиентам высокопроизводительные мощности и бесперебойный сервис, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и соответствовать лучшим ESG-практикам», - уверен генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.
«Инвестиции в IXcellerate являются частью стратегии РФПИ, направленной на поддержку развития цифровой инфраструктуры России, и расширяют портфель Фонда в области дата-центров, - констатировал старший вице-президент РФПИ Михаил Киреев. - IXcellerate сможет ввести новые мощности и расширить клиентскую базу, что даст возможность большему количеству компаний нарастить масштабы цифрового бизнеса. Потребность в высококачественных цифровых сервисах по хранению и обработке данных будет увеличиваться в перспективе. Рассчитываем, что IXcellerate еще больше укрепит свои позиции на российском рынке коммерческих дата-центров».
По словам заместителя руководителя инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Абдуллы Насер Альмарзуки, IXcellerate успешно зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика высококачественных услуг в России. «Компания имеет все возможности для дальнейшего роста и укрепления ведущих позиций на рынке colocation, что напрямую способствует развитию цифровой инфраструктуры России. Роль ведущего инвестора в данном раунде финансирования IXcellerate полностью соответствует стратегии Mubadala по инвестированию в цифровую экономику и развивающие ее сектора», - говорит Альмарзуки.
НОВОСТИ
- 14:32 25.01.2022
- Пять стран создадут фонд помощи Украине
- 14:12 25.01.2022
- Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС - Песков
- 14:00 25.01.2022
- Япония призывает своих граждан срочно покинуть территорию Украины
- 13:32 25.01.2022
- Устроенный Сбером и ТНТ "Стрим батл" увидели более 30 миллионов зрителей
- 13:32 25.01.2022
- Навальный и его сторонники внесены в реестр террористов и экстремистов - Росфинмониторинг
- 13:20 25.01.2022
- Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины
- 13:05 25.01.2022
- СМИ Буркина-Фасо опубликовали письмо Каборе об уходе с поста президента страны
- 13:00 25.01.2022
- Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину
- 12:34 25.01.2022
- Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал сразу три российских вуза
- 12:32 25.01.2022
- Деятельность ВСУ в Донбассе скрывается, блокирована работа миссии ОБСЕ, заявили в ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать