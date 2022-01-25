Сбер, РФПИ и фонд Mubadala поддержат сеть дата-центров IXcellerate инвестициями

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Ведущий российский оператор коммерческих дата-центров, компания IXcellerate, смог привлечь инвестиции примерно в 190 млн долл. Это средства акционеров и новых инвесторов, в числе которых «СберИнвест», суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company (Mubadala), и суверенный фонд РФ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы живем в эпоху больших данных, которые хранятся где-то далеко в облачных хранилищах, - говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов. - Нам кажутся эти данные совсем невесомыми, хотя на самом деле дата-центры с серверами — это огромные пространства — почти города. Я видел их в реальной жизни — это поражает воображение. То, что делает IXcellerate для бизнеса — очень важно. Возведение таких городов-хранилищ помогает компаниям работать без перебоев, хранить всю необходимую информацию и не думать самим, где размещать сервера со всеми данными».

Напомним, IXcellerate работает в РФ уже более 10 лет, оказывая на базе собственной сети дата-центров услуги по размещению оборудования, а также обеспечивая российским предприятиям и глобальным корпорациям непрерывность и доступность сервисов. «Наша цель - предоставлять текущим и будущим клиентам высокопроизводительные мощности и бесперебойный сервис, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и соответствовать лучшим ESG-практикам», - уверен генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.

«Инвестиции в IXcellerate являются частью стратегии РФПИ, направленной на поддержку развития цифровой инфраструктуры России, и расширяют портфель Фонда в области дата-центров, - констатировал старший вице-президент РФПИ Михаил Киреев. - IXcellerate сможет ввести новые мощности и расширить клиентскую базу, что даст возможность большему количеству компаний нарастить масштабы цифрового бизнеса. Потребность в высококачественных цифровых сервисах по хранению и обработке данных будет увеличиваться в перспективе. Рассчитываем, что IXcellerate еще больше укрепит свои позиции на российском рынке коммерческих дата-центров».

По словам заместителя руководителя инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Абдуллы Насер Альмарзуки, IXcellerate успешно зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика высококачественных услуг в России. «Компания имеет все возможности для дальнейшего роста и укрепления ведущих позиций на рынке colocation, что напрямую способствует развитию цифровой инфраструктуры России. Роль ведущего инвестора в данном раунде финансирования IXcellerate полностью соответствует стратегии Mubadala по инвестированию в цифровую экономику и развивающие ее сектора», - говорит Альмарзуки.