Более 176 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию в прошлом году - МВД
15:32 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России в прошлом году запретило въезд в страну более 176 тыс. иностранных граждан, что почти на 13 тыс. меньше показателя 2020 года. Это следует из сводки ведомства по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.
"За январь - декабрь 2021 года направлено 176 тыс. 333 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период 2020 года данный показатель составлял 189 тыс. 448 человек.
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