Больше трети россиян передумали брать ипотеку в 2022 г. - опрос
10:05 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше трети россиян, планировавших оформить ипотеку в 2022 г., отложили это решение из-за высоких ставок и цен на недвижимость, такие данные приводятся в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka (есть в распоряжении ТАСС).
"В 2022 году более трети россиян отложили оформление ипотечного кредита. Согласно данным опроса, 34% респондентов планировали взять ипотеку, но отложили решение. Около 18% опрошенных изначально собирались купить жилье в кредит, но отказались от этих планов. Намерение получить в текущем году ипотечный кредит сохраняют 27% опрошенных, 21% участников исследования вообще не имели таких планов", - отмечают эксперты платформы.
Почти половину (47%) респондентов, которые отложили ипотечные планы, смущает повышение процентных ставок по кредитам на покупку жилья. 29% участников опроса из данной группы не устраивают цены на недвижимость. Порядка 15% не смогли подобрать подходящее жилье, 9% опрошенных отложили решение из-за пандемии COVID-19. В данной группе респондентов около 38% опрошенных готовы возобновить свои ипотечные планы в случае появления выгодных госпрограмм, 21% рассчитывают на выгодные акции банков, 23% респондентов рассчитывают увеличить свой доход, 18% опрошенных надеются на снижение цен на недвижимость.
Среди тех, кто отказался от планов купить жилье в ипотеку, 31% не хватает средств на первоначальный взнос, 28% не готовы брать кредит из-за высоких процентных ставок, 27% не устраивает стоимость жилья, 14% не готовы брать кредит из-за нестабильной экономической ситуации.
Опрос в формате онлайн-анкетирования проводился среди 5 200 совершеннолетних граждан РФ в январе 2022 года.
НОВОСТИ
- 10:32 26.01.2022
- США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной - Володин
- 10:20 26.01.2022
- Следователь ФСБ попросил суд ограничить Ивану Сафронову время ознакомления с уголовным делом
- 10:00 26.01.2022
- Германия призвала исключить российский энергетический сектор из санкций из-за Украины - Bloomberg
- 09:32 26.01.2022
- США уведомили Украину о содержании ответа России по предложениям о безопасности
- 09:22 26.01.2022
- Сбер обогнал Ferrari
- 09:20 26.01.2022
- Иностранцев при запросе убежища в РФ обяжут пройти дактилоскопию и медосвидетельствование
- 09:05 26.01.2022
- Возглавивший мятежников в Буркина-Фасо предлагал президенту пригласить в страну ЧВК "Вагнер" - СМИ
- 09:00 26.01.2022
- Госдеп пригрозил Белоруссии мерами, если ее территорию используют для нападения на Украину
- 22:40 25.01.2022
- Киев требует извинений от президента Хорватии за антиукраинские высказывания
- 22:00 25.01.2022
- Петра Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать