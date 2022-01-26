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Возможность подать документы в вуз очно будет зависеть от эпидобстановки - Минобрнауки РФ

13:20 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность очной подачи документов в вузы в рамках приемной кампании 2022 года будет зависеть от эпидобстановки в каждом конкретном регионе, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сроки проведения приемной кампании устанавливаются в соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). <…> Возможность подавать документы лично будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в каждом конкретном регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что действующий порядок приема в вузы изложен в приказе Минобрнауки России от 21 августа 2020 г., документ "четко устанавливает форматы подачи документов в вуз". Согласно приказу, по программам бакалавриата и специалитета университеты должны начать прием документов не позднее 20 июня.

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