Возможность подать документы в вуз очно будет зависеть от эпидобстановки - Минобрнауки РФ
13:20 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность очной подачи документов в вузы в рамках приемной кампании 2022 года будет зависеть от эпидобстановки в каждом конкретном регионе, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Сроки проведения приемной кампании устанавливаются в соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). <…> Возможность подавать документы лично будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в каждом конкретном регионе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что действующий порядок приема в вузы изложен в приказе Минобрнауки России от 21 августа 2020 г., документ "четко устанавливает форматы подачи документов в вуз". Согласно приказу, по программам бакалавриата и специалитета университеты должны начать прием документов не позднее 20 июня.
НОВОСТИ
- 13:32 26.01.2022
- РФ не даст Западу "замотать" предложения по гарантиям безопасности - Лавров
- 13:05 26.01.2022
- Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки - иранское ТВ
- 13:00 26.01.2022
- Нет заявлений от кабмина Италии с рекомендациями бизнесу не встречаться с Путиным - Песков
- 12:32 26.01.2022
- ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения - Басурин
- 12:20 26.01.2022
- В Москве за сутки выявили 19 856 заразившихся коронавирусом
- 12:05 26.01.2022
- Прививку от коронавируса более склонны сделать россияне, имеющие высшее образование - опрос
- 12:00 26.01.2022
- В России выявили 74 692 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:42 26.01.2022
- В 2022 году природный газ получат еще 1,7 тысяч населенных пунктов Подмосковья
- 11:32 26.01.2022
- Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области - источник
- 11:20 26.01.2022
- Первый иск к Украине по водной блокаде подадут в феврале - вице-спикер Госсовета Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать