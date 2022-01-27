В РФ предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
14:32 27.01.2022 Источник: Известия
Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы. С копией письма ознакомились «Известия».
Действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе «Семейная ипотека» исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский в письме главе правительства.
Парламентарий предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку — например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.
В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой.
НОВОСТИ
- 12:05 27.01.2022
- Главком лично проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ, заявили в ЛНР
- 10:00 27.01.2022
- Великобритания может разместить войска в Словакии - ТВ
- 21:50 26.01.2022
- НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности
- 21:30 26.01.2022
- США в ближайшее время осуществят новые поставки военного снаряжения в Украину
- 21:07 26.01.2022
- В ответах США России "изложен серьезный дипломатический путь вперед" - Блинкен
- 20:10 26.01.2022
- Ответ США в письменном виде России уже передан - Bloomberg
- 19:00 26.01.2022
- Болгария не собирается участвовать в конфликте или операции на Украине
- 18:25 26.01.2022
- Украина не достигла нужного уровня для получения Плана действий для вступления в НАТО - Госдеп
- 13:05 26.01.2022
- Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки - иранское ТВ
- 10:05 25.01.2022
- США и Британия поставили Украине оружие, о котором раньше в Киеве только мечтали - министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать