"Индекс Иванова" от Сбера: россияне стали больше тревожиться о здоровье и меньше - о безработице

16:15

Сбер представил очередной «индекс Иванова», отражающий потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина со средним уровнем дохода. Индекс, ежеквартально выпускаемый с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research, учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.

В четвертом квартале 2021 года индекс потребительских настроений снизился впервые с конца 2020 года, но его компоненты индекса остались близки к уровням 2016-2021 годов, что свидетельствует об улучшении настроений по сравнению с предыдущим годом. «На рынке труда сейчас высокое предложение для работодателей: 15% компаний столкнулись с нехваткой кадров в четвертом квартале, - отмечает руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. - Ивановы стали меньше тревожиться из-за безработицы на фоне ее возвращения на доковидные уровни – среди опрошенных она составила 11%. Некоторое снижение индекса потребительских настроений: с минус 16% в третьем квартале до минус 18% в четвертом квартале 2021 года можно объяснить тем, что данные были получены в ходе опросов с 22 ноября по 10 декабря, когда число инфицированных коронавирусом в России было высокое, инфляция достигла пика, рубль ослаб, а дополнительных социальных выплат не планировалось».

Больше всего россиян беспокоило состояние здоровья, что отметили 58% опрошенных, на втором месте — рост инфляции, который указали 54% респондентов. А вот индекс оценки бизнес-перспектив в четвертом квартале 2021 достиг исторического максимума — 21%, повысившись на 3 п. п. относительно уровня того же периода 2020 года.

Согласно опросу, проведенному в декабре 2021 года, 74% респондентов совершали онлайн-покупки в предыдущие полгода, что несколько меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но частота онлайн-покупок увеличилась.

Кроме того, на 5 п. п. увеличилась доля респондентов, у которых есть брокерский онлайн-счет, составив 15%. Доля тех, кто хочет инвестировать сумму до 15 тыс. руб., повысилась, а доля тех, кто планирует вложить более 15 тыс. руб. осталась такой же, как годом ранее. В целом респонденты более позитивно оценивали инвестиции, чем год назад - доля тех, кто не хочет инвестировать на фондовом рынке, снизилась с 17% до 14%.