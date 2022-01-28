Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии - первого турнира Большого шлема в сезоне.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Циципас имел четвертый номер посева. В финале, который состоится 30 января, Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, посеянного под шестым номером. Медведев вышел в финал на втором турнире Большого шлема подряд. Надаль сыграет в финале турнира Большого шлема в 29-й раз.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем Открытого чемпионата США 2021 года.