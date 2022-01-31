Перешедшие в РПЦ африканские священники совершили первую службу

09:20 Источник: Газета.Ru

Африканские священники совершили первую литургию в Кении после того, как перешли в образованный Патриарший экзархат Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в своем Telegram-канале написал патриарший экзарх Африки, митрополит Леонид Клинский.

Литургия святителя Иоанна Златоуста была переведена на язык народа суахили. Служба прошла в храме святого великомученика Пантелеимона, расположенного в селении Эбуаянгу. В ней поучаствовали 24 африканских священника РПЦ из районов Вихига и Какамега Западнокенийского благочиния Южно-Африканской епархии.

«Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на новом антиминсе Русской православной церкви», — сообщил митрополит. Газета.Ru