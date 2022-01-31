Перешедшие в РПЦ африканские священники совершили первую службу
09:20 31.01.2022 Источник: Газета.Ru
Африканские священники совершили первую литургию в Кении после того, как перешли в образованный Патриарший экзархат Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в своем Telegram-канале написал патриарший экзарх Африки, митрополит Леонид Клинский.
Литургия святителя Иоанна Златоуста была переведена на язык народа суахили. Служба прошла в храме святого великомученика Пантелеимона, расположенного в селении Эбуаянгу. В ней поучаствовали 24 африканских священника РПЦ из районов Вихига и Какамега Западнокенийского благочиния Южно-Африканской епархии.
«Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на новом антиминсе Русской православной церкви», — сообщил митрополит. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 31.01.2022
- ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения - глава ЛНР
- 09:32 31.01.2022
- Новые британские санкции могут затронуть активы энергетических компаний РФ
- 09:05 31.01.2022
- В России хотят запретить уничтожение продуктов питания - СМИ
- 09:00 31.01.2022
- Джонсон отменил готовящийся визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины - Kyodo
- 21:00 30.01.2022
- Канада отзывает домой "второстепенных" сотрудников посольства в Киеве
- 20:10 30.01.2022
- Новые санкции ЕС против России затронут "стратегические" товары - Боррель
- 19:50 30.01.2022
- Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной - Пентагон
- 17:40 30.01.2022
- Окончание рассмотрения заявки на "Северный поток 2" едва ли будет возможно в первом полугодии - регулятор ФРГ
- 17:05 30.01.2022
- В Британии IT-гигантам, возможно, скоро придется платить за контент, производимый СМИ
- 16:46 30.01.2022
- Совокупность экспертиз подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать