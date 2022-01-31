Новые британские санкции могут затронуть активы энергетических компаний РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании представит в понедельник новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Об этом сообщила газета "Таймс" со ссылкой на источники в британском кабмине.

По их сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.