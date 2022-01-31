ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения - глава ЛНР

10:00 Источник: Эхо Москвы

Глава непризнанной ЛНР заявил, что ЦРУ обучает с 2015 года для Украины организаторов партизанского движения.

По мнению Леонида Пасечника, ведомство обучает украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия.

Ранее Пасечник утверждал, что на Украину под видом инструкторов приезжают наемники. Эхо Москвы