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НОВОСТИ

Жителям Китая сделали свыше 3 млрд прививок от коронавируса

10:32 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские медики во время кампании массовой вакцинации населения сделали жителям страны свыше 3 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как следует из заявления на официальном сайте ведомства, по данным на 30 января, в стране было сделано 3 000 198 000 прививок от коронавируса нового типа. При этом не уточняется, сколько человек завершили процесс вакцинации.

15 января официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что свыше 1,22 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, полностью привиты от коронавируса.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Ранее китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85%.

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