В подмосковной Истре весной откроют современный многопрофильный стационар и поликлинику

10:30

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В подмосковной Истре уже этой весной построят современные многопрофильный круглосуточный стационар и поликлинику. Работы ведутся силами Минобороны. Здесь смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь жители Подмосковья. Губернатор Московской областисовместно с заместителем министра обороныпроверил, как идет реализация этого масштабного проекта, который поддержал президент.

«С Минобороны у нас сотрудничество в разных сферах и, прежде всего, в здравоохранении. Госпиталь в «Патриоте» работает уже 2 года – в пик заболеваемости он в нашем распоряжении, профессиональные врачи всегда оказываются рядом, – сказал губернатор. – Второе, стратегическое, направление сотрудничества – строительство. Мы одна команда, работаем в тесном партнерстве. Наш мегаполис развивается – дороги, инфраструктура, поликлиники, госпитали, школы, детские сады очень важны для качества жизни».

Оба новых объекта войдут в состав Истринской областной клинической больницы. Стационар рассчитан на 160 коек. Здесь будут терапевтическое, хирургическое, травматологическое, гинекологическое и реанимационное отделения. Предусмотрены операционные для оказания плановой помощи, а также экстренной, где будет возможность телеконсультаций с ведущими медучреждениями.

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В диагностическом блоке установят КТ и рентген-аппарат, а в эндоскопическом отделении создадут условия для проведения исследований под седацией (кратковременным наркозом). Планируется круглосуточный прием амбулаторных пациентов по профилю «травматология и ортопедия». Открыть стационар должны к 9 мая.

«Эта больница будет одной из самых современных. Сюда поставлено огромное количество оборудования. Госпиталь может оказывать совершенно разнопрофильную медицинскую помощь», – сказал Тимур Иванов.

Поликлинику сдадут к 1 апреля. Она рассчитана на 160 посещений в смену. В ней будут кабинеты терапевта, невролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, инфекциониста, нефролога, гастроэнтеролога, пульмонолога, аллерголога-иммунолога, а также ультразвуковой диагностики и функциональных исследований. Кроме того, тут разместится клинико-диагностическая лаборатория.