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В Москве задержан организатор ячейки запрещенной в РФ организации "Таблиги Джамаат"

12:00 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО Казбека Хуранова, обвиняемого в создании на территории Московского региона ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, ему официально предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ террористической направленности.

"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хуранова Казбека Хасановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества)", - сказала пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина.

Кроме того, задержанному предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (205.1 УК РФ) и пропаганде терроризма (205.2 УК РФ).

Официальными комментариями органов следствия ТАСС не располагает.

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