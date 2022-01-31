"Мемориал" обжаловал решение ВС РФ о ликвидации общества
12:20 31.01.2022 Источник: Интерфакс
Просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом - ИФ) подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации, говорится в сообщении общества.
"28 января 2022 года юристы "Международного Мемориала" подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда от 28 декабря 2021 года о ликвидации организации за неисполнение закона об "иностранных агентах", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Как указывают в "Мемориале" решение о ликвидации общества "противоречит международным обязательствам Российской Федерации (само законодательство о некоммерческих организациях, нарушение которого вменено "Мемориалу", противоречит международным договорам)".
Кроме того, там настаивают, что "отсутствие маркировки (иноагента - ИФ) не является грубым неоднократным нарушением закона (не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда)".
"Ликвидация "Международного Мемориала", уже выплатившего штрафы за немаркировку материалов, нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же", - отмечают в "Мемориале".
Также в "Мемориале" подчеркивают, что ликвидация общества "является несоразмерной мерой".
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