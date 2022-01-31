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Двое полицейских застрелены на юго-западе ФРГ

12:32 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое сотрудников полиции получили смертельные ранения в результате стрельбы, открытой злоумышленниками в районе Кузель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на юго-западе Германии. Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом в понедельник сообщила полиция города Кайзерслаутерна на своей странице в "Твиттере".

"Во время патрулирования дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель сегодня утром были застрелены двое полицейских: мужчина и женщина", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что о преступниках ничего не известно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как указывает агентство ДПА, инцидент произошел около 4:20 (6:20 мск). В настоящее время ведется поиск преступников. По информации агентства, один из них вооружен. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто.

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